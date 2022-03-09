Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, TOBB ETÜ Endüstri ve Verimlilik Topluluğu Liderlik Kampı'22 programının açılışında yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin ülke gündeminde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

İçinden geçilen konjonktür, stratejik şartlar, ülke çevresinde olanlara bakıldığında barış zamanında harbe hazırlık konusunda gerekenlerin yapılmasının öneminin ortaya çıktığını ifade eden Demir, "Dünyada çatışma bölgelerine baktığımızda etrafımız ateş çemberi, son gelişmeler de çok hesapta olmamasına rağmen işin nereye gittiğini gösteren bir örnek teşkil ediyor. Türkiye'nin kendi kendine yetmek ve güç oluşturmaktan başka alternatifi olmadığını görüyoruz. Güç bugün artık teknoloji, bilim, sahada var olabilecek, sürpriz etkisi yapabilecek, hasımlarınıza fırsat vermeyecek bir teknoloji ve kabiliyete sahip olmak anlamına geliyor. Bu da sadece lafla olmuyor." diye konuştu.

Savunma sanayisinin ulusların bilek güreşi yaptığı, üstünlüklerini gösterdikleri bir alan olduğuna işaret eden Demir, "Zamanı geldiğinde vahşi bir şekilde ezerek, kan dökerek hayata koydukları unsur bu. Kanımızın dökülmesini istemiyorsak ülkemizde barışın, istikrarın, huzurun olmasını istiyorsak bu konuda taviz olmaması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde gençlerin dinamizmine ve gücüne çok güvendiklerini dile getiren Demir, gençlerin üniversite hayatlarında yaptıkları işlerin hayat boyunca kendilerine katkı sağlayacağını belirtti.

Demir, ülkenin donanımlı, bilgili gençlere çok ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, geçmişte Türkiye'de uçak mühendisliğinin sınırlı iş imkanı varken bugün mezun olan kabiliyetli gençlerin önünün açık olduğunu anlattı.

"Sahada güçlü olmalıyız"

"Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı bitirme konusunda çok kararlıyız." diyen Demir, bu konuda önemli adımlar atıldığına işaret etti. İsmail Demir, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin stratejik ürünlerde, stratejik kavramlarda dışa bağımlılık gibi bir lüksü olamaz, bu konularda kendimize yetmeliyiz. Roketlerimiz, uçaklarımız, deniz araçlarımız, insansız sistemlerimiz ve daha çeşitli konular çalışılıyor, çalışılacak. Sahada güçlü olmalıyız. Görmeden görmek, vurmadan vurmak gerekiyor, çünkü sahanın insafı, lüksü, özür dilerimi, geri adımı yok. Sahada varsanız varsınız, yoksanız yoksunuz. Türkiye'nin son zamanlarda etrafı ateş çemberi iken attığımız adımlarla ön almasaydık hem sahada hem masada köşeye kıstırılmış bir ülke görecektik. Çok şükür bunun olmasına müsaade etmedik. Daha da ileri kabiliyetlerle, unsurlarla sahada olup bunu daha ileri noktalara taşımak istiyoruz. Bunun için en önemli unsurumuz insan kaynağı."

Demir, gençleri Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü etkinlik ve yarışmalara katılmaya davet etti.