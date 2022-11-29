Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 17:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar Fransa Savunma Bakanı ile görüştü
[Fotoğraf: Twitter/@tcsavunma]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.https://t.co/Bj5ywELO15#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kQVR91Bzo0— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2022
Etiketler: Fransa Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı
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