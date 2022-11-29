Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Lecornu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.https://t.co/Bj5ywELO15#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/kQVR91Bzo0