İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında araştırmalarını derinleştiren güvenlik güçleri bombayı bırakan terörist Ahlam Albashır ile olayla ilgili bağlantıları deşifre etti.

17 şüpheli tutuklandı

Olayın hemen ardından terörist Ahlam Albashır İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Küçükçekmece'de yakalandı. Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Kasım'da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmada görevlendirilen 29 savcı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si, tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 29 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.

Teröristin Türkiye'ye geçmesine yardımcı olanlar tutuklandı

Devam eden soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle 18 Kasım'da gözaltına alınan 8 şüpheliden Tareq Alkhatıb ile Süleyman Güder, sevk edildikleri adliyede "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

Kararda, şüpheli Tareq Alkhatıb'ın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman Güder'in de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.

Albashır ile Hassan'ın Türkiye'ye geçmesine yardım eden 5 kişi tutuklandı

Suriye'nin Azez bölgesinde yakalanan "Hüsam" kod adlı örgüt mensubu ile terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım edenlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli de emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıkta ifadeleri alınan 5 şüpheli "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "nitelikli kasten öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından hakimliğe sevk edildi.

Eylem hazırlığı tekstil atölyesinde yapıldı

Savcılığın sevk yazısında "Hüsam" kod adlı şüpheli Hasan Ali'nin terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan ile tekstil atölyesinde kaldığı ve eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı kaydedildi.

"Hüsam"ın kullanımındaki hattı Bilal Hassan'a verdiği belirtilen yazıda, bu numaranın terör saldırısının yaşandığı gün, Taksim'de Albashır'ın hattı ile birlikte baz verdiği aktarıldı.

Yazıda, "Hüsam" kod adlı Hasan Ali'nin terör saldırısının hazırlığı sürecinde diğer şüphelilerle iştirak halinde olduğu belirtildi.

Teröristin yakalanmasını engellediler

Terörist Albashır'ın olay yerinden ayrılarak Ahmed Jarkas ile birlikte Bakar Jarkas'ın evine gittiği anlatılan sevk yazısında, evde Ahmet Jarkas, Bakar Jarkas ve Ammar Jarkas'ın babaları olan şüpheli Salih Jarkas'ın da bulunduğu ve Albashır'ın burada muhafaza edilerek yakalanmasının engellendiği ifade edildi.

Şüpheliler Hasan Ali, Mahmud El Yusuf, Hasan Aburas, Mahmud Elabid ve Salih Jarkas çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu 5 kişiyle birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 24'e ulaştı.

Firari Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

Olayla ilgili bağlantıların deşifresine yönelik çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi Ahmad El-Hac Nwas'ı da yakaladı.

Şüpheli Ahmad El-Hac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı belirlendi.

Öte yandan şüpheli Nwas'ın telefonunda yapılan incelemede, ağabeyi şüpheli Bilal Hassan'ın terör örgütü YPG sembolü önünde, üzerinde örgütün kullandığı kamuflaj kıyafeti ile çekilmiş fotoğrafına ulaşıldı.

Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Albashır ve Hassan'ın Antakya'da konaklamasını sağlayan şüpheli tutuklandı

Soruşturma kapsamında, terörist Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın sınırı kaçak yollarla geçmelerinin ardından bir süre Antakya'da konaklamasını sağladığı tespit edilen şüpheli Muhab A'da yakalandı.

Şüpheli, Muhab A, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Muhab A. ile birlikte tutuklananların sayısı 25 oldu.

Bulgaristan'da tutuklanan 5 kişinin ifadeleri istendi

Öte yandan, soruşturma kapsamında Bulgaristan'da yakalanarak tutuklanan aralarında 3 Moldova vatandaşı ve 2 Arap kökenli şüphelinin terör saldırısına ilişkin ifadelerinin alınması için ilgili yerlere yazı yazıldığı öğrenildi.

Şüpheliler arasında, firari Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami de yer alıyor.

Terörist saldırıyla ilgili ulaşılan isimler

Terör saldırısının ardından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştiren terörist ve patlamayla bağlantılı oldukları belirlenen zanlıların eylemleri şöyle:

Terörist Ahlam Albashır

Suriye'de 1999 yılında doğdu. Albashır, polisteki ifadesinde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG ile 2017 yılında erkek arkadaşı Ahmed A. aracılığıyla tanıştığını söyledi.

Suriye'deki "Hacı" kod adlı terör örgütü üyesinin talimatıyla firari Bilal Hasan ile 27 Temmuz'da Türkiye'ye gelip kamufle olmak için Ferhat Habeş'in Esenler'deki tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.

Saldırıyı yapacağı Beyoğlu'na şüpheli Yasir El Korali tarafından bırakıldı.

Saldırının ardından taksiyle gittiği Esenler'den Ahmed Jarkas tarafından araçla alınıp Küçükçekmece'de yakalandığı eve götürüldü.

Firari şüpheli Bilal Hassan

Terör saldırısını gerçekleştiren Albashır ile Türkiye'ye gelerek 4 ay boyunca karı koca gibi hareket etti.

Albashır'ı saldırı günü şüpheli Yasir El Korali ile Taksim'e bıraktıktan sonra geri döndü.

Olayın ardından Ammar Jarkas tarafından kaçırılıp Bulgaristan'a götürülmek üzere Edirne'ye bırakıldı.

Edirne'den sonra izini kaybettiren Bilal Hassan'ı arama çalışması sürüyor.

Ammar ve Ahmed Jarkas kardeşler

Küçük kardeş Ahmed Jarkas, saldırıyı gerçekleştiren Ahlam Albashır'ı Esenler'den Küçükçekmece'de annesine ait eve götürdü.

Terörist Albashır'ı saldırının ardından Yunanistan'a götürmekle görevlendirildi.

Polisin Albashır'ı yakaladığı sırada evde bulunmayan Ahmed Jarkas, daha sonra yapılan çalışmayla gözaltına alındı.

Ağabey Ammar Jarkas, saldırının ardından Bulgaristan'a kaçmaya çalışan firari şüpheli Bilal Hassan'ı Edirne'ye götürdü.

Jarkas kardeşlerin anneleri de şüpheli Ahlam Albashır'ın evinde yakalanması üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yasir El Korali

Yasir El Korali, olay günü araçla Bilal Hassan ve Ahlam Albashır'ı Beyoğlu'na Taksim Meydanı'na yakın bir yere bıraktı.

Saldırganın yanlarından ayrılmasının ardından Bilal Hassan ile Esenler'e geri döndü.

Saldırının ardından kendisini arayan Ahlam Albashır'a, "polis her yeri tutmuş gelemem." dedi.

Ferhat Habeş

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi.

Suriye'deki örgüt yöneticisi "Hacı" kod isimli şüpheliden Albashır ve Hassan'ın barındırılması talimatını aldı.

Gözaltına alındıktan sonra yapılan araştırmada terör örgütü ile bağlantısı tespit edildi.

"Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubu

Terör örgütü PKK/YPG'ye mensup olan "Hüsam" kod adlı şüpheli Hasan Ali, Beyoğlu'ndaki patlamadan bir yıl önce İstanbul'a geldi.

Saldırının faili Ahlam Albashır ve beraberindekilerle hareket edip, saldırının hazırlıkları sırasında yardım ve yataklık etti.

Ali'nin, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan ile tekstil atölyesinde kaldığı ve eylem hazırlığının bu atölyede yapıldığı kaydedildi.

Patlamanın ardından başlatılan operasyonlar sırasında da yakalanamayan "Hüsam" kod adlı şüphelinin Suriye'ye kaçtığı tespit edildi.

Emniyet güçleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi Suriye'nin Azez bölgesinde gözaltına aldı.

"Hüsam"ın kullanımındaki hattı Bilal Hassan'a verdiği, bu numaranın terör saldırısının yaşandığı gün, Taksim'de Albashır'ın hattı ile birlikte baz verdiği aktarıldı.

"Hacı" kod adlı terörist

Ahlam Albashır, emniyetteki ifadesinde saldırı emrini "Hacı" kod isimli terör örgütü yöneticisinden aldığını söyledi.

Şüphelinin Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG içinde sözde üst düzey istihbarat biriminde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Şüpheli Tareq Alkhatıb

Suriye'nin Hama şehrinde doğan Şüpheli Tareq Alkhatıb (30), Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdü.

İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren Alkhatıb, kaçakçılık yaptığını, kaçak olarak Türkiye'ye giren şahısları bir noktadan bir başka bir noktaya taşıdığını öne sürü.

Şüpheli Süleyman Güder

Alkhatıb, Hatay'ın Antakya ilçesinde doğan şüpheli Süleyman Güder'in (24), bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürme işini kendisine teklif ettiğine yönelik beyanlarda bulundu.

Alkhatıb, beyanında ayrıca Güder'in bu götürme işi sırasında eskortluk yaptığını iddia etti.

Şüpheli Ahmad El-Hac Nwas

Terör saldırısının firari şüphelisi Bilal Hassan'ın kardeşi olan Ahmad El-Hac Nwas'ın 2 yıldır Türkiye'de olduğu, Beyoğlu'nda bir konfeksiyon atölyesinde çalıştığı tespit edildi.

Telefonunda yapılan incelemede, ağabeyi şüpheli Bilal Hassan'ın terör örgütü YPG sembolü önünde çekilmiş fotoğrafına ulaşıldı.

Şüpheli Ahmad El-Hac Nwas, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli Muhab A.

Şüpheli Muhab A'nın, terör saldırısında bombayı bırakan Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın (El-Hac Nwas) sınırı kaçak yollarla geçmelerinin ardından Antakya'da konaklamalarını sağladığı tespit edildi.

Hatay'da yakalanıp İstanbul'a getirilen şüpheli Muhab A. tutuklandı.