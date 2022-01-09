Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar: Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor
Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattındaki terör saldırısı ile ilgili, "Cezalandırma operasyonlarımız devam ediyor. İlk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar hainleri bulacağız" dedi.
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Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar Terörle Mücadele
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