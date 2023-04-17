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Gündem
TRT Haber 17.04.2023 12:47

Bakan Akar: Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen terör saldırısında 4 Mehmetçiğin yaralandığını, tüm terör hedeflerinin ateş altına alındığını ve 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Akar: Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı üs bölgelerine gerçekleştirilen terör saldırıları ile gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, konuşmasında şunları kaydetti;

Terörle mücadelemiz aksamadan, kararlılıkla, azimle devam etmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Şu anda mücadelemiz devam ediyor. Bilinen tüm terör hedefleri ateş altına alındı. 4 yaralımız var onların da gerekli tıbbi tedavileri sürüyor. Teröristlerin tek kurtuluş yolu adalete teslim olmalarıdır. Teröristlerin 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Güçlü ve büyük Türkiye'den bahsediyoruz. Mehmetçiğin başarılarından bahsediyoruz. Uluslararası tehdit ve tehlikelerden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan çalışmaları, verdiğimiz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Gençlerde bu sırada sloganlar atıyorlar. Konuşmamda açık ve net şekilde görülüyor ki terörle mücadeleden bahsediyoruz. Biz terörle mücadele dedikçe, bu teröristlerin inlerine girdikçe başka yerlerden ses geliyor. İçeriden ses geliyor. Bunları hayetle ve üzüntüyle takip ediyoruz. Bir gaflet var. Gençlerimizin sloganlarından, verdiğim cevaplardan başka manalar çıkarmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu bir çarpıtmadır. Bizim tek hedefimiz milletimize karşı silah çeken teröristlere karşıdır. Hudutlarımızın korunması için, güvenliği için vatandaşımızın güvenliği için biz mücadelemizi azimle, kararlılıkla sürdürmeye kararlıyız. Konu bundan ibaret.

TCG Anadolu

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ettiğimiz TCG Anadolu, ülkemiz için milletimiz için gurur kaynadığıdır. Silahlı kuvvetlerimizin gücüne güç katmıştır. Değerli vatandaşlarımızın ziyaretlerine açmış bulunuyoruz. Bugün basın mensupları da davet edildi ve tanıtım yapıldı. Vatandaşlarımızın bu gemiyi görmesini, bu heyecanı bu gururu bizimle paylaşmalarını arzu ediyoruz.

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Fırat Kalkanı Harekatı Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Zeytin Dalı Harekatı
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