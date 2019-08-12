Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TRT Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Aysun Torun Orhan’ın sorularını yanıtladı.

Milli Savunma Bakanı Akar’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Dün sabah saatlerinde Genel Kurmay Başkanımız, kuvvet komutanlarımız ile bölgeye geldik. Geldiğimiz günden itibaren Kıbrıslı kardeşlerimizin çok samimi, çok içten ev sahipliği ile karşılaştık.

Şehit Cengiz Topel anıtının yenilenmesi törenine iştira ettik. Daha sonra Şanlı Erenköy dervişinin 55’inci anma törenlerinle Kıbrıslı kardeşlerimizle beraber olduk. Sağ olsunlar Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Meclis Başkanı Sayın Başbakan, Sayın Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı bizlerle beraber oldular.

"Kıbrıs, bütün halinde milli davadır"

Arkadaşlarımızla beraber son derece özel ve anlamlı günde heyecanlı duygusal anlar yaşadık. Burada fikirlerimizi, düşüncelerimizi, yaptığımız çalışmaları da yine Kıbrıslı kardeşlerimizle paylaşma fırsatı bulduk. Bildiğiniz gibi Kıbrıs bizim için Türkiye Cumhuriyeti devleti için Türk Silahlı Kuvvetleri için bir bütün halinde milli davadır.

"Çözümle alakalı herhangi bir çalışma metodu dayatmıyoruz"

Biz Kıbrıslı kardeşlerimizle kader birliği içerisinde olduğumuzun bilincindeyiz. Bu çerçevede daima bütün keder de ve kıvançta Kıbrıslı kardeşlerimizin yanındayız. Bu konularla alakalı yaptığımız çalışmaları yine Kıbrıslı kardeşlerimize paylaşmak suretiyle fikirlerimizin de birbiri ile örtüştüğünü memnuniyetle müşahede ettik. Biz burada Kıbrıslı kardeşlerimizin siyasal eşitliği konusunda, güvenliği konusunda çok duyarlı olduğumuzu bu konuda hiçbir şekilde taviz verilmeyeceğini, bunun vazgeçilmez bir konu olduğunu da bütün görüşmeler sırasında zamanı geldikçe ifade ettik.

Ve burada bu görüşmelerin barışçıl yol ve yöntemlerle gerçekleşmesini çözümlerin uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleşmesini dilediğimizi temenni ettiğimizi yine vurguladık. Biz burada çözümle alakalı herhangi bir çalışma metodu dayatmıyoruz.

Herhangi bir çözüm metodunu da dışlamıyoruz. Ancak diğer taraftan da sırf müzakere yapmak için müzakere yapmanın da taraflara bir yararı olmadığını da yine bir şekilde dile getirdik. Burada arkadaşlarımızla mutabık olduğumuzu gördük.

"Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Bu konular konuşulurken görüşülürken hiç kimse Türkiye’nin uluslararası hukuk çevresinde çok açık ve net bir şekilde garantör bir devlet olduğunu, İngiltere Yunanistan ve Türkiye’nin önemli hak ve sorumlukları olduğunu herkesin bilmesi lazım.

Bu hak ve sorumluluklarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerine getireceğimize kimsenin şüphesi olmasın. Bugüne kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk bundan sonra da bundan sonra da aynı şekilde yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu konuda hakkımızı hukukumuzu hem kendi hakkımızı Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hakkını hukukunu sonuna kadar koruyacağımızı herkesin bilmesi lazım.

"Hiçbir şekilde oldubittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım"

Blok oluşturma gayreti var. Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin içinde olmadığı hiçbir kararın hiçbir çözümün yaşama şansı olmadığını defaten söyledik. Bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Dolayısıyla bizim hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceğimizi hiçbir şekilde oldubittiye izin vermeyeceğimizi herkesin bilmesi lazım.

"Yapılması gereken ne varsa hazırız"

Bu konuda bizim hakkımızı, hukukumuzu hiçe sayacak yeni bir takım oluşumları gerçekleştirmeye çalışacak girişimlerin başarı şansı olmadığını Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler söyledik söylemeye devam ediyoruz. Bu sadece bir söylem, bir söz değil, bununla alakalı yapılması gereken ne varsa, atılması gereken ne varsa bunlar için de Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazır olduğunu herkesin bilmesini istiyoruz.

"Her şeyin barışçıl yöntemlerle yapılmasını arzu ediyoruz"

Biz her şeyin barışçıl yöntemlerle yapılmasını arzu ediyoruz. Ancak tüm bu yaklaşımlarımıza rağmen herhangi bir oldubitti ile herhangi bir bizim içinde olmadığımız bir kararla buradaki siyasi askeri ekonomik sorunları çözmeye kalkışmanın beyhude bir hayret olduğunu burada belirtmek isterim.

"Burada bizim hakkımız hukukumuz var"

Bizim burada mavi vatan dediğimiz 462 bin kilometre karelik bir alanımız var. Deniz sahamız var. Bunların semaları var. Burada bizim hakkımız hukukumuz var. Uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş durumda. Biz buradan muhataplarımıza komşularımıza bunlara uymalarını bekliyoruz. Bu çerçevede ilerleme bekliyoruz. Hak ve hukukumuzu korumak noktasında kararlı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.

"Silahlı kuvvetlerimiz çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir"

Denizde yapılan çalışmalarda bir tarafta Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi, bir tarafta Fatih ve Yavuz araştırmalarını sürdürmektedir. Silahlı kuvvetlerimiz onların takibini ve güvenliğini sağlamaktadır. Oradaki gemilerimizin rahat ve huzur içinde kendi teknik çalışmalarını araştırma yapmalarını sağlıyorlar. FETÖ’den sonra ortaya çıkan durumda yanlış yorumlar yapıldı. Silahlı kuvvetlerimiz denizde karada ve havada çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir.

Biz daha önce Yunanistan Savunma Bakanı ile görüşmemizde bir anlaşmaya vardık. Önce Atina’da çok geniş çaplı bir teknik heyetimiz Yunan muhatapları ile görüştürler, konuştular. Daha sonra haziran ayında da aynı heyet Türkiye’de toplandı. Biz bu toplantının devamından yanaydık. Ege'deki Kıbrıs’taki Doğu Akdeniz’deki konularımızın karşılıklı konuşmak ve görüşmek sureti ile çözümünden yanayız.

Güvenli bölge

ABD ile güvenli bölge

Amerikalılarla yaptığımız görüşmelerde daha önce bu konuda bizim tahammülümüzün kalmadığını, bu görüşmelerin giderek uzadığını, Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderek arttığını, buna bizim göz yumamayacağımızı, arzu ederlerse birlikte bazı tedbirler almamız gerektiğini, değilse Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin daha önceki örneklerde olduğu gibi gerekli tedbirleri almak niyetinde olduğunu konuştuk. Amerikalılar bize askeri bir heyet gönderdi. O heyet 5 ve 7 Ağustos tarihlerinde Ankara’da görüşmelerde bulundular. Bu görüşmelerin sonucunda belirli aşamalar kaydedildi. Niyetimizi endişelerimizi taleplerimizi ortaya koyduk. Onlar da görüşlerini ortaya koydu.

Bunula alakalı bizim geldiğimiz nokta devamlı başından beri söylediğimiz şey, YPG’nin çıkarılması. Kurulacak güvenlik bölgesinden ağır silahların toplanmasını çıkarılmasını değil, toplanmasını bunlar el konulmasını dile getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz.

Teröristlerden, YPG’lilerden arınacak bölgelere daha önce evini barkını, bağını bahçesini, tarlasını terk etmek zorunda kalan, teröristlerin baskısıyla Türkiye’de şu anda ikamet etmekte olan Suriyeli kardeşlerimizin de güven ve huzur içerisinde evlerine dönmelerini konuştuk.

"Müşterek harekat merkezi kurulacak"

Önümüzdeki günlerde müşterek harekat merkezi kurulacak. En son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyledik. Biz bu bölgede hiçbir şekilde terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceğimizi açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Bazı süreler koyduk bazı işler sürüncemede kaldı bunları yaşamayı kabul edemeyeceğimizi dile getirdik

Burada maket uçaklar kullanılıyor. En etkili husus da maket uçakların üzerine EYP koymak suretiyle saldırı olması. Biz bundan emin olmak istiyoruz. Hava sahası önemli müşterek harekat merkezi kurulduktan sonra adım adım ilerlemeyi, ABD’lilerle beraber hareket etmek Arzusuyla bunları söylüyoruz. Temennimiz ABD’nin, yaptıkları, verdikleri sözler çerçevesinde doğal bir şekilde ilerlemesine inanmak istiyoruz.

PKK’dan farkı olmayan YPG’ye desteklerinin sonlandırılmasının acilen gerekli olduğunu, şart olduğunu kendilerine söyledik, tedbir almalarını bekliyoruz.

Rusya’dan S-400 alımı

Kurulum, yer seçim faaliyetleri devam ediyor. Ağustos, eylül ayında ikinci batarya intikali söz konusu. Kurulum eğitim çalışması 1. aşama aralığın sonunda IOS, FOS hususta Nisan 2020’de olacak adım adım ilerliyoruz.

Kaynak: TRT Haber