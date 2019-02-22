Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile ABD'de bir araya geldi.

Görüşmede Akar, "Terörün her türlüsüne karşı birlikte savaşmalıyız. PKK, YPG, DEAŞ ayrım yapmamalıyız." mesajını verdi.

Akar, ABD’deki görüşmelerinin yalnız ikili ilişkileri geliştirmek için değil bölgede istikrar ve güvenliğin sağlanması amacını taşıdığını söyledi.

"Türkiye ile onyıllara dayanan stratejik ortaklığımız var"

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan da "Türkiye ile onyıllara dayanan stratejik ortaklığımız var. Irak, Suriye ve Afganistanda istikrar için birlikte savaşıyoruz. Suriye’de durum karışık. Bugün ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber