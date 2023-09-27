Bahriyeliler, son 3 senede 157 bin saat seyir ortalamasına ulaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz ve Ege'de, Türkiye'nin deniz alaka ve menfaatlerini korumaya dair faaliyetlerini yerine getirirken, Karadeniz Uyum Harekatı, Akdeniz Kalkanı Harekatı, Durumsal Farkındalık Harekatı'nı da başarıyla sürdürüyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından personel eksikliği nedeniyle yaşadığı sıkıntılı dönemi kısa sürede atlatarak görev sürelerini artırdı.

Rakamları son üç yıl içinde yukarı taşıdı

20 yılın verilerine göre, yıllık ortalama 110 bin saat civarında seyir yapan Bahriyeliler, bu rakamları son üç yıl içinde yukarı taşıdı.

2000'de 81 bin 376 saat, 2001'de 67 bin 882 saat seyir yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, 2011'e kadar 100 bin saatin altında yıllık seyir süresi gerçekleştirdi.

Bu rakam, iç savaş nedeniyle Libya'daki vatandaşların tahliyesi göreviyle 2011'de yükseldi. Libya Türk Görev Grubunun Bingazi Limanı'ndan vatandaşların tahliyesi nedeniyle üstlendiği yoğun görevlerin ardından Bahriyelilerin 2011'deki yıllık seyir süresi 130 bin 348 saate çıktı.

Sonraki dönemde yıllık ortalama 100 bin saat civarında devam eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının seyir süresi, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından azalan personel sayısı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın bünyesinden ayrılmasına rağmen 2017'de yıllık ortalama 116 bin 224 saat oldu.

"Mavi Vatan"daki görev ve tatbikatlar ile aynı anda diğer milli, uluslararası ve NATO görevlerini yerine getiren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, 2018'de 124 bin 386 saat seyir yaptı. Bahriyeliler, 2019'da 162 bin 102 saat, 2020'de ise 199 bin 910 saat seyir süresine ulaşarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. 2021'de 135 bin 270 saat seyir yapan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları 2022'de ise 137 bin 839 seyir saatine ulaştı.

Yıl Seyir Süresi (Saat) 2000 81,376 2001 67,882 2011 130,348 2017 116,224 2018 124,386 2019 162,102 2020 199,910 2021 135,270 2022 137,839

Denizlerdeki "yardım eli"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, doğal afetlerin ardından "yaraların sarılmasına" yönelik faaliyetlerde de önemli görev üstlendi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye iş makinelerinin taşınmasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler de kullanıldı.

Ayrıca TCG İskenderun, deprem bölgesinden alınan yaralıları tedavi için Mersin'e taşındı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük çıkarma gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar Rol-2 seviyesinde hastane olarak çok sayıda depremzedeye sağlık hizmeti verdi.

Öte yandan bu ayın ortasında sel felaketinin vurduğu Libya'ya ilk yardım eli Türkiye tarafından uzatıldı. Ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri hava yolunun yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı TCG Sancaktar, TCG Bayraktar ve TCG Osmangazi ile taşındı.