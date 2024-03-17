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Gündem
TRT Haber 17.03.2024 10:57

Bahçeli'den CHP'ye tepki

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Balya balya para sayan CHP yönetimi, 'DEM'lenip PKK ile kent ittifakı maskesi altında organik bağ kurmasının bedelini 14 gün sonra sandıkta ödeyecektir" dedi.

Bahçeli'den CHP'ye tepki

Milliyetçi Hareket Partisi 14. Olağan Büyük Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor. 

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Davamız ağırdır, davamız zordur. Ucuz yoldan menfaat umanların harcı değildir. Davamız mazlumların davasıdır, gariplerin davasıdır. Davamız Türk milletinin davasıdır, Allah'ın davasıdır. 55 yıl boyunca milli ve manevi değerlerimizi savunduk.

Çanakkale'yi geçemeyenler şimdi Türkiye'yi geçmeye uğraşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüz yıllık mirasını yağmalayan habis güruh milletimizi mağlup etmek için yanıp tutuşuyor.

"Bedelini sandıkta ödeyecek"

Muhalefet baktığını göremiyor, gördüğünü idrak edemiyor. CHP rotasını kaybetmiş, DEM'lilerin kuyruğuna takılmıştır. Kimin genel başkan olduğu belli olmayan bir kaos ortamı hakim. DEM'lenip PKK ile ittifak kurmanın bedelini sandıkta ödeyecektir. CHP'yi Saraçhane'den yöneten zatın artık vakti dolmuştur.

Ofislerde utanmadan, sıkılmadan balya balya para sayan CHP, kent uzlaşısı altında DEM ile itifakının hesabını 14 gün sonra verecektir.


"Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecek"

Türkiye Cumhuriyeti'ni kader birlikteliği yapanlar kurmuştur. Ayırmadan, ayrışmadan Türkiye için çalışacağız. Her türlü ayrımcılık, bölücülük, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır. Türkiye'nin bir Kürt sorunu yoktur, buna mukabil çok tehlikeli bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücü terör sorunu, yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz

Ayrılamazsın, Türk milletini yalnız bırakamazsın, yanındayız. Yeni yüzyılın kurtarıcı lideri olarak sizi görmek istiyoruz.

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