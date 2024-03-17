Parçalı Bulutlu 14.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.03.2024 09:38

Komandoların zorlu kış koşullarında muharebe eğitimi

Kahraman komandolar çetin kış şartlarına uyum için Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitimden geçiyor. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi bulduğu bölgelerde ve ormanlık alanlarda nasıl intikal yapılacağı ve hayatta kalma teknikleri öğretiliyor. TRT Haber ekibi de komandoların bu zorlu eğitimlerine eşlik etti.

Türkiye'nin farklı noktalarından giden komandolar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim alıyor. Kara Kuvvetleri, Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca verilen eğitimlerin amacı, çetin kış şartlarına hazır olmak.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığının ise yer yer bir metreyi bulduğu bölgede komandolar arazi taraması yapıyor.

Kardan iglo evler yaptılar 

Terörle mücadele kapsamında Mehmetçik çoğu zaman soğuk hava ve kar altında görev yapıyor. Zorlu kış şartlarında hayatta kalmanın ilk şartı barınma.

Eğitimler kapsamında komandolar zorlu kış şartlarının olduğu bölgelerde hayatta kalabilmek için iglo yapımını da öğreniyor.

Kayak eğitimi de alan komandolar hareket halindeyken hedefleri tam isabetle vuruyor.

Afetlerde komandolar en önde

7/24 esasına dayalı görev yapan kahraman komandolar, arama kurtarma çalışmalarında da en önde. Çığ eğitimleri sayesinde olaylara etkin müdahale yöntemleri uygulamalı gösteriliyor.

Dünya üzerinde sayılı silahlı kuvvetlerin yapabildiği kayaklı pentatlon geçişi, arazide komandoların intikal kabiliyetini güçlendiriyor.

Kahraman komandolar her şartta ve koşulda göreve hazır

Karlı ve engebeli arazilere rağmen, teröristlerce "ulaşılamaz", "girilemez" propagandası yapılan mağara, sığınak, barınakları bir bir temizleyen Mehmetçik, örgütün lojistik kaynaklarına darbe vuruyor. Vatanın her bir köşesine huzur ve güven veriyor.

Kış şartlarında mevzi yapımını öğrenen komandolar oluşturulan kar ve buz mevzilerinde vatanda nöbetini sürdürüyor. Nöbette kadın komandolar da görev alıyor.

Komandolar yaptıkları eğitimler sayesinde her şartta göreve hazır hale geliyor. Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı, dost ve müttefik ülkelerin askeri personeline de eğitimler veriyor.


 

ETİKETLER
Kars
Sıradaki Haber
Bakan Güler: Terörün kaynağında yok edilmesi stratejisiyle terör örgütlerine büyük darbeler vuruyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:05
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı
13:03
Bakan Şimşek: Enflasyonist yeni vergi olmayacak
12:46
Van'da altın kaçakçılığına "Ayar-2" operasyonu: 88 kilo külçe altın ele geçirildi
12:28
CENTCOM: Gazze’ye 4 bin 700 kilogram gıda gönderildi
12:46
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
12:19
İkinci el çevrim içi oto pazarında satışlar şubatta yüzde 35 arttı
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
Dağlardaki kar erken eridi, Kızılırmak'ın debisi yükseldi
FOTO FOKUS
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
Steadfast Defender 24 Tatbikatı başarıyla tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ