Komandoların zorlu kış koşullarında muharebe eğitimi

Türkiye'nin farklı noktalarından giden komandolar Kars'ın Sarıkamış ilçesinde eğitim alıyor. Kara Kuvvetleri, Eğitim ve Doktrin Komutanlığına bağlı Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığınca verilen eğitimlerin amacı, çetin kış şartlarına hazır olmak.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece, kar kalınlığının ise yer yer bir metreyi bulduğu bölgede komandolar arazi taraması yapıyor.

Kardan iglo evler yaptılar

Terörle mücadele kapsamında Mehmetçik çoğu zaman soğuk hava ve kar altında görev yapıyor. Zorlu kış şartlarında hayatta kalmanın ilk şartı barınma.

Eğitimler kapsamında komandolar zorlu kış şartlarının olduğu bölgelerde hayatta kalabilmek için iglo yapımını da öğreniyor.

Kayak eğitimi de alan komandolar hareket halindeyken hedefleri tam isabetle vuruyor.

Afetlerde komandolar en önde

7/24 esasına dayalı görev yapan kahraman komandolar, arama kurtarma çalışmalarında da en önde. Çığ eğitimleri sayesinde olaylara etkin müdahale yöntemleri uygulamalı gösteriliyor.

Dünya üzerinde sayılı silahlı kuvvetlerin yapabildiği kayaklı pentatlon geçişi, arazide komandoların intikal kabiliyetini güçlendiriyor.

Kahraman komandolar her şartta ve koşulda göreve hazır

Karlı ve engebeli arazilere rağmen, teröristlerce "ulaşılamaz", "girilemez" propagandası yapılan mağara, sığınak, barınakları bir bir temizleyen Mehmetçik, örgütün lojistik kaynaklarına darbe vuruyor. Vatanın her bir köşesine huzur ve güven veriyor.

Kış şartlarında mevzi yapımını öğrenen komandolar oluşturulan kar ve buz mevzilerinde vatanda nöbetini sürdürüyor. Nöbette kadın komandolar da görev alıyor.

Komandolar yaptıkları eğitimler sayesinde her şartta göreve hazır hale geliyor. Derin Kar ve Şiddetli Soğuklarda Muharebe Eğitim Merkezi Komutanlığı, dost ve müttefik ülkelerin askeri personeline de eğitimler veriyor.



