Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın olası İstanbul adaylığıyla ilgili açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? Siyasette gözler bu sorunun cevabına çevrildi. O isim henüz açıklanmadı ama kulislerde en çok Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adı geçiyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de iddialarla ilgili soruya cevap verdi.

Bahçeli, "Binali Bey aday olursa başımın üzerinde yeri vardır." dedi. Yıldırım'ın Meclis Başkanlığından istifa etmesine gerek olmadığını, seçildiği gün ayrılmış olacağını sözlerine ekledi.

"1 Nisan'da Cumhur İttifakı güçlü bir şekilde uyanacak"

Bahçeli 31 Mart seçimleriyle ilgi konuştu. 1 Nisan'da Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde uyanacağını söyledi.

Bahçeli, "Osmaniye jest değil. AK Parti de biz de aday çıkarabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe büyük takım, düşmez"

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, dün 3-0’lık Akhisarspor mağlubiyetinin ardından küme düşme hattına gerilemişti.

Bahçeli, Fenerbahçe ile ilgili olarak da "Endişeye gerek yok, düşmez. Bunlar büyük takımlar." dedi.

Kaynak: TRT Haber