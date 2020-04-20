MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgını ile ilgili olarak, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutuhayale uğrayacaklardır" değerlendirmesinde bulundu.