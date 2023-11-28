Bahçeli: Toplumsal arınma, siyasi aklanma ertelenemez yükümlülüğümüzdür

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Tiktok rezaleti salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil, Türkiye'mize de haddinden fazla zarar vermektedir. Toplumsal arınma, siyasi aklanma, ertelenemez yükümlülüğümüzdür. Selin gidip kumun kalmasını beklemeye gerek yoktur. Zira selin verdiği zayiat tehlikeli düzeylerdedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. Burada önemli olan samimiyet, dürüstlük ve tutarlılıktır. Aziz milletimizi ucuz fırsatçılık ve takiye yapanlarla geçmişin kefaleti ve şehadeti altında dürüst ve ilkeli siyaset yapanları mutlaka tevfik edecektir. MHP ile Cumhur İttifakı'nın yeri ve konumu bellidir.