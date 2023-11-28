Ambarlı Limanı'nda rekor sayıda elektronik sigara ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gümrük muhafaza ekipleri tarafından İstanbul Ambarlı Limanı'nda operasyon yapıldığını duyurdu.

Bolat, operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, Türkiye üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kilogram kokain ele geçirildiğini belirtti.

Ele geçirilen elektronik sigaranın, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalanması olarak tarihe geçtiğini vurgulayan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz. Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.