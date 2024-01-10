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Gündem
AA 10.01.2024 13:50

Bahçeli: Provokasyon iklimi oluşturma arayışında olanlara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum

MHP Lideri Devlet Bahçeli Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra, karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Bahçeli: Provokasyon iklimi oluşturma arayışında olanlara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, pazartesi günü bıçaklı saldırıda yaralanan imam Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'e acil şifalar diledi.

Devlet Bahçeli, "Bu kapsamda alçak saldırganın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra karanlık bağlantılarının aydınlatılacağına, provokasyon iklimi oluşturmanın arayışında olan mihraklara asla fırsat verilmeyeceğine yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı.


 

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Devlet Bahçeli MHP
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