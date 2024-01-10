Miniklerin yazdıkları mektupları Mehmetçik karşılıksız bırakmadı

Ankara'da eğitim veren Şehit Onur Doğan İlkokulu'nun 1'inci sınıf öğrencileri, ilk mektuplarını Hakkâri’de vatan nöbeti tutan asker abilerine yazdı.

Miniklerin duygu dolu mektuplarını teslim alan 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığındaki askerler, her bir mektubu dikkatle okuyarak öğrencilere cevaben birer mektup kaleme aldı.

Mehmetçiklerin yazdığı mektuplar da Hakkâri'den Ankara'ya ulaştırılarak Kara Kuvvetleri personeli tarafından Şehit Onur Doğan İlkokulu'ndaki öğrencilere teslim edildi.

Mehmetçik ve minik öğrencilerin bir araya geldiği faaliyette Hakkâri’nin yüksek zirvelerinden yazılan mektuplar öğrenciler tarafından heyecanla okundu.

Okula gerçekleşen ziyarette şehit Onur Doğan'ın anne ve babası da Mehmetçiği yalnız bırakmadı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı.