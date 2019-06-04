MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bayram namazının ardından Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli İstanbul seçimleriyle ilgili, "Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak görülmeli" dedi.

Seçimlerin siyasi gerilim yaratmadan gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

Karşılıklı sevgi saygı içerisinde gerilim yaratmadan bugüne kadarki yer almış olduğu kararlara da aşırı derecede tartışmaya sokmadan bu 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor

“Ben de İstanbul’a giderek çalışmalara katkı sağlayacağım”

MHP'nin Hemşehri Harekatı adı altında başlatmış olduğu çalışmalar 80'li de kapsayarak 3 etap üzerinde sürdürülmüştür.

Biz bu seçimlerde mitili oraya sermiştik. Ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bulamıyor. Halbuki İstanbul'un her yerinde mitil var. Her ülküdaşım orada mitili sermiş çalışmaları sürdürüyor. Faaliyetlerimiz yoğun geçmiştir faydalı olmuştur.

19 gün boyunca bu çalışmalar devam edecek. Ben de zaman zaman İstanbul'a gitmek suretiyle çalışmalara katkı sağlayacağım.”

Kaynak: TRT Haber