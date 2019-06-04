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Binali Yıldırım rakiplerinin bayramını tebrik etti

04 Haziran 2019 Salı 07:36 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 07:46

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Binali Yıldırım, CHP Adayı İmamoğlu, Saadet Partisi Adayı Gökçınar ve Vatan Partisi Adayı Yücel ile bağımsız adayların bayramını tebrik etti.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçimde yarıştığı adayların Ramazan Bayramı'nı kutladı. Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar, Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa İlker Yücel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramı'nı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve Bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim.



Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın. — Binali Yıldırım (@BY) 4 Haziran 2019

Yıldırım, partili adayları etiketlediği tweetinde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışan CHP adayı @ekrem_imamoglu, SP adayı @gokcinarnecdet, VP adayı @milkeryucel ve bağımsız adayların Ramazan Bayramlarını tebrik ederim. Mevlam milletçe nice bayramlara bizleri ulaştırsın." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kato Dağı'ndaki askerlerle telefonda bayramlaştı "23 Haziran'da da İstanbul bayramı var" Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Binali Yıldırım, Bayram Namazını Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kıldı. Namazın ardından açıklama yapan Yıldırım, tatile çıkanlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu. Anadolu'ya tatile gidenlere bayramın ardından dönmeleri çağrısı yapan Yıldırım, "23 Haziran'da da İstanbul bayramı var" dedi. Kaynak: AA Etiketler: millet ittifakı Cumhur ittifakı binali yıldırım bayram binali yıldırım bayram mesajları

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