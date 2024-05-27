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Gündem
TRT Haber 27.05.2024 14:18

Bahçeli: Haksız iddialarda bulunan kim varsa mahkemede dinlenmelerini istiyoruz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP ve Ülkü Ocakları düşmanlığının sahnesi gazete ve televizyonlarda haksız ve hayasız iddialarda bulunan kim varsa mahkemede dinlenmelerini istiyoruz" dedi.

Bahçeli: Haksız iddialarda bulunan kim varsa mahkemede dinlenmelerini istiyoruz
[Fotograf: AA]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Ülkücü Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti. 

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti;

Mayıs ayının 27'inci gününde olduğu üzere aziz ülkücü şehitlerimizi fatihalarla anmak, yaşadıkça yerine getireceğimiz manevi bir görevi ifa etmek maksadıyla Kızılcahamam Ülkücü Şehitler Anıtı'nda bir kez daha toplanmış bulunuyoruz. İman ve inancı ile çelikleşen, irade ve idealleri ile çevikleşen, tehdit ve tehlikeler karşısında çelişkiye düşmeyen, korkuya ve korkuluklara eyvallah etmeyen, haklı ve meşru mücadelede hayatını ortaya koymaktan çekinmeyenlerin ortak ünvanı tarih boyunca kahramanlık olarak isimlendirilmiştir. Kahramanlar bir maceranın değil bir mefkulenin bayraktarlarıdır. Tadımlık heveslerin değil doyumluk hedeflerin peşinde ardı sıra gidenlerdir. Nitekim ülkücü şehitlerimiz gözümüzün nuru, davamızın nur yüzlü kahramanlarıdır. Onlar minnet etmeden yaşadılar, onlar boyun eğmeden var oldular. Kimisinin yaşı 18 idi, kimisi 20'sinde, kimisi 40'ında, 50'sinde. Her biri tertemiz kanlarıyla bu cennet vatanı suladı. Her birisi milli ve manevi değerlerle şuur kazandı. Duruş oldular nesilden nesile anıldılar. Mücadele oldular devirlerin ve dönemlerin üstünden atladılar. Şehadet şerbetinden yudum yudum içip ülkemizin ve milletimizin önünü aydınlattılar.

Halk Televizyonu, Now televizyonu, Sözcü televizyonu başta olmak üzere MHP ve ülkü ocakları düşmanlığının sahnesine dönüşen gazete ve televizyonlarda, yurt içinden ve yurt dışından katılarak itibar cellatlığına soyunan, haksız ve hayasız iddialarda bulunan kimler varsa mahkemede dinlenmelerini, şayet varsa tevsik edilmiş bilgi, belge ve bulgularını mahkemeye sunmalarını istiyor, bu hususta adli müracaatımızı en kısa sürede gerçekleştireceğimizi şehitlerimizin manevi huzurunda ilan ediyorum.

Ayrıntılar gelecek...

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