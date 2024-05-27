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Gündem
AA 27.05.2024 14:07

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Katil İsrail’in savunmasız insanlara saldırısını lanetliyorum

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsrail'in Refah kentine saldırısıyla ilgili "Katil İsrail’in Refah'ta savunmasız ve masum insanlara yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyorum" açıklamasını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Katil İsrail’in savunmasız insanlara saldırısını lanetliyorum
[Fotoğraf: Arşiv]

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Refah kentine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

İsrail'in saldırılarını kınayan Erbaş, "Gazze'de söz tükendi, insanlık utandı, sabır kalmadı. Katil İsrail’in Refah'ta savunmasız ve masum insanlara yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:

"İlahi Ya Rabbi! Masum canları, ağzı süt kokan bebekleri sığındıkları çadırlarında katleden bu katiller sürüsünü kahru perişan eyle. İsrail'in zulmü altındaki Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Yurtlarını koruyan bu kardeşlerimizi sen muzaffer eyle. İnsanlık düşmanı bu soykırımcı ve işgalci zihniyete karşı İslam dünyasının ve insanlık vicdanının sesini daha güçlü kıl."

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Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanlığı Filistin - İsrail Çatışması
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