Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 18:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bahçeli: Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'la ilgili sözleri hakkında, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas mitinginin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ege'deki Yunan tacizi hakkındaki sözlerine destek vererek, "Cumhurbaşkanımız doğru söylemiş, Ege Denizi'ni aşmak çok kolay" dedi.
"Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız"
Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2022'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a tepki göstererek, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yapmıştı.
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