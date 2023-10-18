Bahçeli: Biden'ın politikası kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de, kahredici ve korkunç bir trajedinin bütün komplikasyonları yaşanırken maalesef dünyanın sessiz ve seyirci olduğunu belirtti.

"Sivil halk katliam ablukasına alındı"

Acıya ve kana bulanan Gazze'de faal halde olan bir hastaneye dün İsrail savaş uçaklarının saldırıda en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bahçeli, vahşetin her geçen gün yeni bir boyut kazandığını, sivil halkın katliam ablukasına alındığını ifade etti.

"Tarihi bir yanlıştır"

Bahçeli, "Bu sıcak ve sarsıcı ortamda ABD Başkanı Biden’in İsrail’i ziyareti ve aleni destek mesajı vermesi şiddet ve yıkım operasyonuna taraf olması demektir. Aynı zamanda tarihi bir yanlıştır. Biden’ın İsrail’e gitmesi akla iki seçenek getirmiştir: Ya İsrail saldırılarını doğrudan yönetmektedir ya da Siyonist lobiler tarafından yönetilmektedir. İki seçenek de felakete hizmettir." dedi.

"Biden'ın politikası kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir"

Bahçeli, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı şayet İsrail yerine ilk durak olarak Türkiye’ye gelmiş olsaydı, bu tavır ve tercihten Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde ve iki taraflı eşgüdüm halinde arabuluculuk misyonuna talip olduğu, barış ve çözüm ortamını inşa etmek amacıyla iyi niyetli arayış içinde bulunduğu anlamı çıkardı. Biden'ın sorumsuz ve sağduyudan yoksun politikası uzlaştırıcı ve yatıştırıcı değil, bilakis kışkırtıcı ve karanlık mahiyetlidir."

"Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür"

İsrail ve Filistin arasındaki ağırlaşmış sorunun yegane çözümünün, bölgede iki devletli bir yapının acilen uluslararası toplumun desteğiyle hayata geçmesi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti mutlak surette tezahür ve tecelli etmek durumundadır. Akan kanın durması, adaletin ihyası ancak bu sayede mümkündür." dedi.

"Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun"

Bahçeli, "Sivil ve masum insanlara yönelik saldırıları nefretle kınıyor, hayatlarını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler diliyor, yaralılara şifalar temenni ediyorum. Vahşet bitsin, insanlık birleşsin. Niyaz ederim ki dehşet son bulsun, dualarımız kabul olsun. Çocuklar yaşasın, katiller kahrolsun." ifadelerini kullandı.