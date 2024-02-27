Bahar Kalkanı Harekatı'nın 4. yılı

Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarına son vermek, İdlib'den Türkiye'ye göç dalgasının önüne geçmek ve sınır güvenliğini sağlamak...

Bu üç amaç için düğmeye basıldı ve İdlib bölgesine yönelik Bahar Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Esed rejimi savaştan kaçıp İdlib'e sığınan 4 milyon sivili göçe zorladı

SETA Dış Politika Araştırmacısı Can Acun, harekatla ilgili şunları söyledi:

"Özellikle rejimin Rusya ve İran'ın desteği ile saldırılarını artırmaya başladığını gördük. Biraz Türkiye-ABD arasında yaşanan gerginlikten de faydalanarak İdlib'in aslında kontrolünü tamamen ele geçirmeye yönelik hareket tarzının içine girdiler. Stratejik açıdan önem verdiğimiz M4 hattını ele geçirebilmek yine o bölgenin hemen güneyinde yer alan önemli bölgeler dağlık alanlar Cebeli, Zaviye gibi bölgeleri ele geçirmek gibi hamleler yaptılar."

Astana ve Soçi mutabakatına uymayan Esed rejimine bağlı güçler, İdlib’de tek bir sivil bırakmamak için hedef gözetmeksizin havadan ve karadan saldırılar düzenledi. Her gün cami, okul ve hastaneleri vurdu. En büyük insani felaketlerden birinin yaşandığı İdlib’de katliamdan korkan 4 milyon sivil göçe zorlandı.

Bahar Kalkanı Harekatı'nın kazanımları

Milli silahların kullanıldığı harekatta rejim unsurları ağır kayıplar verdi. Sınırda göçün önüne geçildi. Türkiye diplomatik anlamda güçlendi.

SETA Güvenlik Araştırmacısı Bilgehan Öztürk de harekatla ilgili şu görüşte bulundu:

"Esed rejiminin İranlı milislerle birlikte Türkiye'ye İdlib üzerinde baskı kurduğu bir süreç. Yani burada Türkiye'yi diplomatik bir takım tavizleri ya da pozisyonlara zorlamak için devamlı bir suretle İdlib'i güneyden bombalamak suretiyle sivillerin Türkiye sınırına yığılması politikasını benimsiyorlardı. İranlı Şii milislere ve rejim unsurlarına Türkiye'nin Suriye sahasında hiç vermediği ölçüde büyük bir zayiat verdiği bir harekattır. Çok kısa sürmüştür ve Rusya'yı aslında sonrasında ateşkese mecbur bırakmıştır. Kendi hedeflediği pozisyonu sahada tutmuştur."

Harekat ile 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı

Mehmetçiğin destan yazdığı bu harekat ile 3 bin 394 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

Can Acun bu harekatla elde edilen başarıları şöyle sıraladı:

"Türkiye bir defa İdlib'in rejim, Rusya ve İran tarafından ele geçirilmesini tamamen önlemeyi başardı. M4 üzerine bir hat çekti ve daha ileriye kuzeye doğru ilerlemeleri engellendi. Bölgedeki muhalif unsurlar genel anlamda korunmuş oldu. Ve tabi Türkiye'ye yönelik milyonlarca yeni mülteci akını bu şekilde engellenmiş oldu. Ortak devriyeler başladı ve çatışmalar böylece elimine edilmiş oldu."

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyüp Burun