Haber Giriş: 11 Ağustos 2022 Perşembe 12:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Azez'de PKK'lı canlı bomba yakalandı
Terör örgütü PKK/KCK mensubu canlı bomba üzerindeki çok sayıda mühimmat ile Azez'in Mare Bölgesinde Türk güvenlik güçlerince yakalanarak etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azez'de PKK/KCK mensubu bir canlı bombanın yakalandığını duyurdu.
Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;
"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1,8 kg C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."
Etiketler: Son Dakika PKK/KCK Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı
Son Haberler
- 12:55
- 13:10
- 12:36
- 12:27
- 12:20
Sıradaki Haber
Tahıl koridoru dünyaya nefes aldırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz