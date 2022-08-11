İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azez'de PKK/KCK mensubu bir canlı bombanın yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, açıklamasında şunları kaydetti;

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1,8 kg C-4 plastik patlayıcı, canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı."