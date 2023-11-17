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Gündem
AA 17.11.2023 02:08

Azerbaycan tezkeresinin uzatılma kararı Resmi Gazete'de

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabulüne ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Azerbaycan tezkeresinin uzatılma kararı Resmi Gazete'de

Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği ifade edildi.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

Bu nedenlerle, TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.

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