Evlenecek gençlere 150 bin TL krediyi içeren kanun teklifi Meclis'te

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık kredi desteği sağlanacak.
2 yıl ödemesiz, 4 yılda ödeme şartıyla faizsiz kredi verilecek.
Öncelik deprem bölgesinde
Uygulama deprem bölgesinden başlatılacak.
Aile ve Gençlik Fonu kurulması hakkındaki teklif, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı.
Düzenlemeyle, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Aile ve Gençlik Fonu kurulacak.
Kredi miktarı her yıl artacak
Petrol, doğalgaz ve maden kaynaklarının gelirinin yüzde 20'si fona aktarılacak.
Başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak.