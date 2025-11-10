Çok Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 10.11.2025 17:49

AYM, HSK üye seçiminin iptal isteminin ret gerekçesini açıkladı

Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs'taki TBMM Genel Kurulunda yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu üye seçiminin iptal isteminin "görevsizlik" nedeniyle reddine ilişkin kararının gerekçesini açıkladı.

AYM, HSK üye seçiminin iptal isteminin ret gerekçesini açıkladı
[Fotograf: AA]

Anayasa Mahkemesi (AYM), 22 Temmuz'daki Genel Kurul gündeminde, CHP'nin 21 Mayıs'ta TBMM'de yapılan Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) 5 üye seçiminin iptali ve yürürlüğünün durdurulması için yaptığı başvuruyu görüşmüştü.

İlk inceleme aşamasında AYM, 4'e karşı 11 oyla "görevsizlik" nedeniyle iptal isteminin reddine karar vermişti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında AYM'nin iptal isteminin ret kararının gerekçesi yayımlandı.

Kararda, Anayasa'nın 148. maddesinin birinci fıkrasına göre AYM'nin, kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve TBMM İçtüzüğünün Anayasa'ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlediği belirtildi.

Anayasa'nın 85. maddesinde de yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin TBMM kararlarının, denetime tabi kararlar olduğuna işaret edildi.

Anayasa'da belirtilenler dışındaki parlamento kararlarının Anayasa'ya uygunluk denetimine tabi tutulamadığı bildirilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"Dava konusu TBMM kararı, TBMM'ye Anayasa'nın 159. maddesi kapsamında verilmiş HSK üyelerinden bir kısmının seçimi görevinin yerine getirilmesine ilişkin olup, söz konusu karar içeriği itibarıyla Meclis'in çalışma usul ve esaslarına yönelik herhangi bir düzenleme içermemektedir. Bu itibarla dava konusu TBMM kararıyla Meclis'in çalışma usul ve esaslarına yönelik İçtüzük değişikliği veya düzenlemesi niteliğinde bir kuralın veya uygulamanın öngörülmediği gözetildiğinde anılan kararın Anayasa'ya uygunluk denetiminin Anayasa Mahkemesinin görev alanının dışında kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle dava konusu TBMM kararına ilişkin iptal talebinin görevsizlik nedeniyle reddi gerekir."

ETİKETLER
AYM TBMM HSK
Sıradaki Haber
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
Eyüpspor Başkanı ve 3 hakem tutuklandı
18:21
Hindistan'da bir araçta meydana gelen patlamada 8 kişi hayatını kaybetti
18:05
Türk savunma sanayii yarın Afrika ülkeleriyle buluşuyor
17:48
Bakan Tekin: Dünyada adaleti tesis etmeye yönelik eğitim sistemine ihtiyacımız var
17:25
İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
17:29
Atatürk'ün Antalya'da konakladığı ev, müze olarak ziyaretçilerini ağırlıyor
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
Aksaray'da pancar tarlasında yeni obruk oluştu
FOTO FOKUS
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul'daki izleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ