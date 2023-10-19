AYM, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona ermesine karar verilmesi talebiyle Yüksek Mahkemeye dava açtı.

Başsavcılığın dava dilekçesinde, Yeniden Dünya Partisi'nin ilk kongresini 2016'da yapmasına rağmen daha sonra üst üste 2 kez büyük kongresini yapamadığı, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin ise ilk büyük kongrelerini zamanında yapamadıkları, ayrıca zorunlu parti organlarını oluşturamadıkları belirtildi.

Başvuruları ayrı ayrı görüşen Anayasa Mahkemesi, Yeni Dünya Partisi, Değişim ve Demokrasi Partisi ile Yeniden Birlik Partisi'nin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun 121. maddesi yollamasıyla 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi gereğince dağılmış sayılarak, hukuki varlıklarının sona erdiğine karar verdi.

Bu partilerin mal varlıkları Siyasi Partiler Kanunu gereği hazineye geçti.