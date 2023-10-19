Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocukları ile harp-vazife malullerine ve çocuklarına eğitim yardımı sağladıklarını belirtti.

Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan çocukları ile harp-vazife malullerimize ve çocuklarına eğitim yardımı sağlıyoruz.



Bu kapsamda, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18.891 öğrencimize toplam 200,5 Milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacak.????



➡️İlköğretimde öğrenim… pic.twitter.com/slhhpnOlIX — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) October 19, 2023

Işıkhan, bu kapsamda, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 öğrenciye toplam 200,5 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını kaydetti.

Eğitim ve öğretim yardımı, ilköğretimde öğrenim görenlere 7 bin 646 lira 94 kuruş, ortaöğretimde öğrenim görenlere 11 bin 470 bin 41 kuruş, yükseköğretimde öğrenim görenlere 15 bin 293 lira 88 kuruş olarak ödenecek.

Ödemeler, 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.