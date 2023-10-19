Parçalı Bulutlu 12ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.10.2023 10:13

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yılda tek sefere mahsus olmak üzere şehit çocukları, harp-vazife malulleri ve çocuklarına 200,5 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapacak. Ödemeler, yarın gerçekleştirilecek.

Şehit ve gazi çocuklarına eğitim yardımı yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şehit çocukları ile harp-vazife malullerine ve çocuklarına eğitim yardımı sağladıklarını belirtti.

Işıkhan, bu kapsamda, yılda tek sefere mahsus olmak üzere 18 bin 891 öğrenciye toplam 200,5 milyon TL eğitim ve öğretim yardımı yapılacağını kaydetti.

Eğitim ve öğretim yardımı, ilköğretimde öğrenim görenlere 7 bin 646 lira 94 kuruş, ortaöğretimde öğrenim görenlere 11 bin 470 bin 41 kuruş, yükseköğretimde öğrenim görenlere 15 bin 293 lira 88 kuruş olarak ödenecek.

Ödemeler, 20 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Destek Ödemesi Sosyal Yardımlar Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
Irak ve Suriye tezkeresi Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
AYM, 3 siyasi partinin hukuki varlıklarının sona erdiğine hükmetti
10:33
İsrail basınına göre ABD, Hizbullah ile savaş başlatmaması konusunda İsrail'e baskı yapıyor
10:32
Adana'da 166 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
"James Bond gibi bakamazsın" diyerek sokak ortasında saldırdılar
10:32
Ameliyatta bacağında unutulan bez parçasıyla 16 yıl yaşadı
10:33
Gümüşhane'nin yükseklerinde kar yağdı
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
Bursa'da kuruyan sulama barajında, koyun ve keçiler otluyor
FOTO FOKUS
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
İsrail Uluslararası Savaş Hukuku'na uymuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ