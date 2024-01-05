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Gündem
AA 05.01.2024 20:41

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmayı tamamlayarak, 28'i tutuklu 61 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması tamamlandı
[Fotograf: AA]

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderildiği ifade edildi.

Açıklamaya göre, 1 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, 5 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü yönetmek, 51 şüpheli hakkında silahlı suç örgütüne üye olmak ve 3 şüpheli hakkında silahlı suç örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçlarından ceza istendi.

Şüpheliler hakkında ayrıca, silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suç üstlenme suçlarından da ceza talep edildi.

İddianamede, 1 şüpheli hakkında sadece kasten yaralama suçundan cezalandırma talep edildi.

Soruşturmada adı geçen 26 şüpheli hakkında ise kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Soruşturma kapsamındaki kamu görevlilerine isnat edilen "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" iddialarına ilişkin evrak, Memur Suçları Soruşturma Bürosuna; silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlendiği iddia olunan "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddialarına ilişkin evrak ise Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması Bürosuna gönderildi.

Açıklamada, silahlı suç örgütünün faaliyeti kapsamında işlendiği iddia olunan diğer olaylar ve bazı şüphelilerle ilgili hazırlık soruşturmasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

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