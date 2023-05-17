AYD’den seçim sürecinde 'kara propaganda' tepkisi: AA ve TRT'den özür dileyin

Anadolu Yayıncılar Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, "AA’ya, TRT’ye güvenmeyin propagandası yaptılar ama seçim akşamı AA’nın sağladığı verileri milletimiz TRT’nin yayımından takip etti" ifadesi yer aldı.

"Milletimiz bunlara prim vermedi; vermeyecektir” denildi.

Açıklamada, "Yayıncı ajans diye öne sürdükleri kurumlar çöktü. Ve sonunda suçluyu buldular. İlgili CHP Genel Başkan Yardımcısı istifa etmek zorunda kaldı" ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve TRT’den özür dilenmediği vurgulanan açıklamada, seçimin ikinci turu öncesinde de benzer senaryoların ortaya çıkabileceği belirtildi.

