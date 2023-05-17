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Gündem
AA 17.05.2023 17:55

Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrara dair umutlar her zaman diri kalacaktır" dedi.

Altun'dan 'tahıl koridoru' paylaşımı: Bu başarı Türkiye'nin gururudur
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm dünyaya müjde vererek "Ülkemizin gayretleri, Rus dostlarımızın desteği ve Ukraynalı dostlarımızın katkılarıyla Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatılmasına karar verildi" açıklamasını yaptığını anımsattı.

Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı
Tahıl Koridoru Anlaşması 2 ay uzatıldı

Fahrettin Altun, "Hayırlı olsun. Bu başarı Türkiye’nin gururudur. Cumhurbaşkanımızın dünya barışına hizmet eden ve uluslararası toplumun tamamı tarafından takdirle karşılanan bu çabaları sürdükçe, bölgemizde barış ve istikrarın devamına dair umutlar her zaman diri kalacaktır" ifadelerini kullandı.

 

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