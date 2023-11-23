"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yarın sinemaseverlerle buluşacak "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.

Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi

Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi. Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.

Şehit #AybükeYalçın’ın 22 yıla sığdırdığı bayraklaşan hikâyesini anlatan #AybükeÖğretmenOldumBen filmimizin ilk izlemesini Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, Sayın @EmineErdogan Hanımefendi ve kıymetli misafirlerimizle gerçekleştirdik.



Tüm şehitlerimize rahmet ve minnetle… ???????? pic.twitter.com/6uULUiXRuR — Zahid SOBACI (@zahidsobaci) November 23, 2023

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Emine Erdoğan'a Aybüke Yalçın'ın simge fotoğrafında kullandığı sembolik kırmızı yazmayı ve minyatür bağlamayı takdim etti.

TRT Ortak Yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile filmde adı geçen şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ile şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun ailesi de katıldı.

Erdoğan: Şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat yolculuğunu anlatan filmi, şehit aileleriyle birlikte yürekleri buruk izlediklerini belitti.

Görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimizin hayat yolculuğunu anlatan “Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!” filmini, kıymetli şehit ailelerimizle birlikte yüreğimiz buruk izledik.



Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren… pic.twitter.com/l2e6WHmFm6 — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 23, 2023

Erdoğan, "Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.