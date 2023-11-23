Az Bulutlu 9.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.11.2023 23:10

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın öğretmenlik azmini beyaz perdeye taşıyan, "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına katıldı.

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde yarın sinemaseverlerle buluşacak "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, filmi, eşi Emine Erdoğan, şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra, babası Sadık, kardeşi Aybars Yalçın ve filmin oyuncularıyla birlikte izledi.

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı

Aybüke Yalçın'ın bağlaması Erdoğan'a hediye edildi

Filmin bitiminde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit öğretmenin ailesi tarafından Aybüke Yalçın'ın kullandığı bağlama hediye edildi. Erdoğan, Yalçın'ın babasından bağlamayı öperek aldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da Emine Erdoğan'a Aybüke Yalçın'ın simge fotoğrafında kullandığı sembolik kırmızı yazmayı ve minyatür bağlamayı takdim etti.

TRT Ortak Yapımı "Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galasına, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile filmde adı geçen şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün eşi Ayşegül Safitürk ile şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu'nun ailesi de katıldı.

"Aybüke; Öğretmen Oldum Ben!" filminin galası yapıldı

Erdoğan: Şehit öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görevi başında şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın'ın hayat yolculuğunu anlatan filmi, şehit aileleriyle birlikte yürekleri buruk izlediklerini belitti.

Erdoğan, "Bayrağımızın dalgalandığı her yeri vatan bilip öğrencileri ve ülkesi için emek veren Aybüke kızımızı ve tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz." dedi.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı
Sıradaki Haber
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in savaş suçlarını UCM'ye taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:25
Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, inşaattan düşüp öldü
22:55
Erzincan'da kamyon ve otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
22:22
Küçükçekmece'deki patlamaya sprey kutuları neden olmuş
22:16
Ankara'da 24,3 milyon liralık sahte tıbbi malzeme ele geçirildi
22:40
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
22:48
İsrail yerinden edilenlerin sığındığı BM'ye ait bir okula saldırı düzenledi: 27 kişi öldürdü
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
İrlanda’da bıçaklı saldırı: 3’ü çocuk 5 yaralı
FOTO FOKUS
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
Özel eğitim öğretmeni depremde kaybettiği 92 öğrencisinin acısını yaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ