İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili uygulanacak tedbirleri açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya’daki hazırlıklarla ilgili açıklama yapıyor. https://t.co/3hfVbyWVju — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2020

Açıklamadan öne çıkan başlıklar:

Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi.

Namaz için gelecek olanların girişi yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacaktır.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Yarın sabah 10:00’dan itibaren cemaat Ayasofya’ya girecek. Ayasofya Camii sabaha kadar açık olacak.https://t.co/v611FcNBGN pic.twitter.com/Q39y0Sib9k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 23, 2020

Giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske denetimi yapılacak. 736 sağlık personeli görev yapacak.

Ayasofya çevresi bugün 20.00'den itibaren trafiğe kapatılacak. İl dışından otobüsle gelen misafirlerimiz için Yenikapı etkinlik alanı park alanı olarak tahsis edilmiştir.

Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camii'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Camimiz sabaha kadar açık olacak, bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.