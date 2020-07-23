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Siirt kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Şirvan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından, Siirt-Şirvan ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi.
2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 08:16
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