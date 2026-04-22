Gündem
TRT Haber 22.04.2026 23:19

Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, görevden uzaklaştırıldı

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanması üzerine İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırıldı.

Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel, görevden uzaklaştırıldı
[Fotograf: AA]

İçişleri Bakanlığı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak" suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır."

Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama
Ataşehir Belediyesi soruşturmasında 19 tutuklama

