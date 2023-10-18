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Gündem
AA 18.10.2023 02:40

Atama kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu Üyeliğine Yunus Emre Karaosmanoğlu atandı.

İçişleri Bakanlığı üst kademe kamu yöneticiliklerine de atamalar yapıldı.

Buna göre, İller İdaresi Genel Müdürlüğüne Mehmet Emin Bilmez, Personel Genel Müdürlüğüne Nedim Akmeşe, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Abdullah Korkmaz, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne Muhammet Selami Yazıcı, Strateji Geliştirme Başkanlığına Mehmet Mut, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına Önder Bozkurt ve Hamza Taşdelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğüne Orhan Tatar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürlüğüne Sadi Ergin, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğüne Ahmet Nehar Poçan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Cengiz Gevrek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığına Mustafa Güngör, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Davut Düzgün, Göç İdaresi Başkanlığı Yabancılar Genel Müdürlüğüne ise Gözde Özkorul atandı.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Sinan Aydın, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ahmet Alireisoğlu, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Harun Tüysüz getirildi.

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