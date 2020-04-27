İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip koronavirüs ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı" bilgisi paylaşıldı.