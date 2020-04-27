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Asılsız koronavirüs paylaşımı yapan 402 kişi yakalandı
Son 42 günde sosyal medyada koronavirüsle ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'si yakalandı.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medyada son 42 günde yeni tip koronavirüs ile ilgili asılsız ve provokatif paylaşım yapan şüpheli 855 kişiden 402'sinin yakalandığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada son 42 günde, asılsız ve provokatif koronavirüs paylaşımları yapan, 6 bin 362 sosyal medya hesabı incelendi, 855 şüpheli şahıs tespit edildi, 402 şahıs yakalandı" bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: son dakika koronavirüsSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:35
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