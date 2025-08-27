Açık 27.4ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 27.08.2025 10:59

ASELSAN bugün ne açıklayacak?

ASELSAN'ın merak uyandıran, ''Büyük gün 27 Ağustos'' paylaşımında Çelik Kubbe işaret edildi. Bugün Çelik Kubbe ile ilgili yeni teslimatlar yapılacak. Ayrıca Oğulbey Teknoloji üssünün temeli atılacak ve 14 tesis açılacak. Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi 'Çelik Kubbe' mevcut bileşenleriyle aktif şekilde gök vatanı korumaya başladı.

ASELSAN, bugünü işaret eden bir paylaşım yaptı. 50'nci kuruluş yılını kutlayan ASELSAN,, sosyal medya hesabından ''Büyük gün 27 Ağustos'' başlığı ile çelik kubbe unsurlarını gösteren bir video paylaştı.

Bugün Çelik Kubbe ile ilgili yeni gelişmeler duyurulacak. Hisar, Siper, Korkut ve RADAR sistemleri gibi

ASELSAN'ın ürettiği Çelik Kubbe bileşenlerinde teslimatlar yapılacak. Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Programda Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni yapılacak.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Oğulbey üssü, ASELSAN'ın üç yerleşkesinden daha büyük olacak.
Çelik Kubbe ve radar sistemlerinin üretim tesisleri tek bir merkezde toplanacak.

Törende ayrıca 14 tesisin de açılışı yapılacak.

Sistemler sistemi: Çelik Kubbe

2024'ün Ağustos ayında hayata geçirilen Çelik Kubbe projesi 2025'ten itibaren adım adım sahada kullanılmaya başlandı.

'Sistemler Sistemi 'olarak adlandırılan Çelik Kubbe, birçok yerli ve milli silah sistemlerini, radarları, elektro-optik ürünleri, haberleşme modüllerini ve komuta kontrol istasyonlarını barındırıyor.

Kritik tesislerin, askeri birliklerin ve şehirlerin korunmasını sağlıyor. 

ETİKETLER
ASELSAN Çelik Kubbe Recep Tayyip Erdoğan Savunma Sanayii Yerli ve Milli Teknolojiler
