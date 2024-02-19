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Gündem
TRT Haber 19.02.2024 18:05

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye geliyor

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından, Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama'nın yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama yarın Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Arnavutluk Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısı, Erdoğan ve Rama'nın riyasetlerinde Ankara'da icra edilecek.

Konsey toplantısında, Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili işbirliğinin daha da derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

NATO müttefiki Arnavutluk'la yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Balkanlar başta olmak üzere, barış ve istikrarın korunması anlayışı temelinde bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Toplantı kapsamında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine önemli katkılar sağlayacak çeşitli hukuki metinlerin imzalanması da öngörülüyor.

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