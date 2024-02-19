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TRT Haber 19.02.2024 17:31

CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı

Seçime az bir zaman kala CHP ve DEM Parti arasında aday pazarlığı da netleşiyor. İki parti arasında yerelde iş birliği sağlandı. CHP, DEM Parti ile süren görüşmeler kapsamında Esenyurt ilçesinde değişikliğe gitme kararı aldı. İki parti arasında Mersin ve Şanlıurfa'da uzlaşma sağlanırken İzmir için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

CHP ve DEM Parti arasında anlaşma sağlandı. Karşılıklı adımlar atıldı, iki parti arasındaki pazarlıklar sonuç verdi.

DEM Parti'den Tülay Hatımoğulları, "Bugün 'CHP'nin Eş Başkanı' diyesim geldi sayın Özgür Bey'in heyeti ile birlikte ziyareti gerçekleştirdi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, "Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek" sözleriyle iş birliğinin mesajını verdi.

DEM Partili Ayşegül Doğan, Mersin ve Esenyurt'ta uzlaşmanın sağlanabildiğini açıkladı.

CHP, Esenyurt adayını geri çekti

CHP, Esenyurt için Ali Gökmen'i aday olarak açıklamıştı. DEM Parti ile yapılan görüşmeler sonrası Gökmen geri çekildi. Aday tanıtım toplantısında da Gökmen'in yerine bir isim açıklanmadı.

Benzer bir süreç Güngören için de geçerli olacak. İki ilçede de DEM Parti'nin itiraz etmeyeceği bir aday üzerinde çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şanlıurfa'da uzlaşı sağlandı, İzmir için görüşmeler sürecek

Şanlıurfa'da da büyükşehir ve bazı ilçeleri kapsayan pazarlıklar anlaşmayla sonuçlandı. CHP ve DEM Parti arasında İzmir görüşmeleri de sürüyor.

Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde görüşmelerin sürdüğünü söyleyen DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Şanlıurfa'daki adaylarımız da kent uzlaşısı kapsamında belirlenmiş ortaya çıkmış adaylar" şeklinde konuştu.

CHP'nin, Adalar Belediye Başkan Adayı Ali Ercan Akpolat'ı da DEM Parti'nin isteğiyle geri çekeceği iddia edildi. 

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CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
CHP ile DEM Parti iş birliğinde anlaştı
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