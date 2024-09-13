Arif Güran: Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün sevk edildiği adliyede savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan baba Arif Güran, Tavşantepe Mahallesi'nde amcasının evinin bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, eşinin, oğlunun, ailesinden çok sayıda kişinin tutuklandığını hatırlatması üzerine Güran, bu süreçte devletin elinden gelenin fazlasını yaptığını belirterek, kızının sağ bulunmasını temenni ettiğini ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti.

"Ölü bulunması bile, şu an kızımın bir mezarının bile olması devletin çabasıyla." diyen Güran, soruşturmayla ilgili gizlilik kararı bulunduğunu anımsattı.

Güran, bu süreçte devletin elinden gelenin fazlasını yaptığını dile getirerek, "Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet ortaya çıkaracak. Kim yakalanmışsa kim tutuklanmışsa illa ki bu süreç işleyecek, yavaş yavaş devlet bunların hepsini ortaya çıkaracak." ifadelerini kullandı.

Kızının öldürülmesiyle ilgili ilk verdiği ifadesinin de son verdiği ifadesinin de aynı olduğunu belirten Güran, dosya ile ilgili bir şey söylemek istemediğini belirtti.

Baba Güran, şunları kaydetti:

"Devletin savcıları şu an gereken ne ise yapıyor. Benimle herhangi bir şey paylaştıkları yok. Ben de her şeyi sizden duyuyorum. Sizden ricam bu yalan haberlerle, dedikodularla artık kızımın acısını yaşayamıyorum."

Kızının mezarını sabaha karşı ziyaret etmiş

Kızının sabaha karşı mezarını ziyaret ettiğini anlatan Güran, "Gece sabaha karşı geldiğimde kızımın mezarını ziyaret ettim. Tanımadığımız kişilerin gelip kızımın mezarında fotoğraf çekmesi... Fenomenler nemalanmasınlar." dedi.

Gazetecilerin, gözaltına alınmasına ilişkin sorusu üzerine de Güran şunları söyledi:

"Ben misafirdim, gözaltı değildi. Allah onlardan razı olsun, jandarmamız elinden geleni yapıyor, yapmaya da hala devam ediyor, süreç devam ediyor. Sürecin bittiği yok. Kızımın cenazesi bulundu. Sadece bununla bitmeyecek. Şu an devletin, savcıların araştırmaları devam ediyor. Bunu da hep beraber göreceğiz."

"Kim bizden ne istedi?"

Güran, bir gazetecinin yaşadığı duyguları sorması üzerine, "Allah kahru perişan etsin, bir baba ne demek ister? Allah kahretsin. Kim bizden ne istedi? Çekirdek bir aileydik. Lüks bir hayatımız yoktu." ifadelerini kullandı.

"Salim Güran'dan şüpheleniyor musunuz?" sorusunu ise Güran şöyle yanıtladı:

"Devlet kimden şüpheleniyorsa, devlet bugün beni de alabilir onu da alabilir, herkesi de alabilir. Bu soruşturmanın selameti için devlet herkesi alabilir. Bu soruşturma bitene kadar bütün köy de alınabilir, ben de alınabilirim ama netice olarak bu işi devlet çözecek. Ben buna inanıyorum. Devlet kızımın kanını yerde bırakmayacak."

"Şüphelendiğiniz birileri var mı?" diye sorulması üzerine Güran, şüphelendiği kişiler olsaydı jandarma ile paylaşmış olacağını, jandarmadan habersiz bir şey yapmadığını dile getirdi.

"Devletin, Valiliğin yaptığı açıklama ne ise doğrudur"

Arif Güran, soruşturmada tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadelerini okuyup okumadığını soran gazetecilere, bunun kendisinin değil devletin işi olduğunu söyledi.

Herkes gibi beklediğini ve çok yorgun olduğunu anlatan Güran, "Sizden ricam medyada bazı insanlar ailem için çok fazla yorumlar yapıyor. Şu an devletin, Valiliğin yaptığı açıklama ne ise doğrudur." diye konuştu.

Oğlu Enes'in tutuklanmasına ilişkin soru üzerine Güran, oğlunun daha önce de gözaltına alındığını hatırlatarak, bunun devletin ve savcıların kararı olduğunu belirtti.

"Bunu normal mi karşılıyor musunuz?" sorusu karşısında ise Güran, "Bu süreç normal midir kardeşim? Kim yakalanıyorsa yakalansın. Netice olarak bu soruşturmanın başa gitmesi için herkes yakalanabilir. (Nevzat Bahtiyar) Bunların çirkin yüzü görünmüyor maalesef. Hangi devirde yaşıyoruz? 4-5 çelişkili ifade vermiş. Bu savcıların işi. Biz o kadar güçlüysek devletten önce kızımızı bulurduk." dedi.

Tavşantepe Mahallesi'nin yaklaşık 90 haneli olduğunu, burada 5-6 ayrı soyadına sahip ailenin yaşadığını belirten Güran, bu toprakların dedelerinden kaldığını, mahallede Güran soyadına sahip 10-12 hane bulunduğunu söyledi.

"Türk milleti kızımı manevi olarak kızları saydı"

Bu olayın ne olduğunu bilmesi halinde zaten yetkililerle paylaşacağını dile getiren Güran, sözlerini şöyle tamamladı:

"İnanıyorum adalet yerini bulacak. Allah hepinizden razı olsun. Türk halkı kızıma sahip çıkmıştır. İnşallah katil de ortaya çıkarılacaktır. Türkiye Cumhuriyetinde yaşıyoruz, her şey ortaya çıkacak. Medyaya karşı herhangi bir tavrımız yoktur. Buradaki herkese teşekkür ederim. Herkes kızım için buradadır. İnşallah devlet Allah'ın izniyle kızımın katilini bulacak. Türk milleti kızımı manevi olarak kızları saydı."

Amca Güran tekrar ifade veriyor

Ayrıca, soruşturma kapsamında tutuklu amca Salim Güran, savcılıkta tekrar ifade veriyor.