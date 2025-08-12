Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Operasyon, belediye ihaleleriyle ilgili usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine başlatılan geniş çaplı soruşturmanın son dalgası olarak gerçekleştirildi.

Savcılığın, eldeki bilgi ve belgeler kapsamında 1 döviz bürosu ve 2 kuyumcu işletmesine kayyım atanmasını talep ettiği öğrenildi.

İhale sonrası milyonluk rüşvet iddiası

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yolsuzluk operasyonunun son dalgasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden ihale alan A.A., B.Ç., M.Y. ve Y.Y.’nin hak ediş ödemelerini almak üzere Muhittin Böcek’e 195 milyon lira rüşvet verdiği kaydedildi.

Yapılan teknik incelemelerde paraların, Finike’deki bir döviz bürosu hesabına yatırıldığı bir kısmının ise elden teslim edildiği öğrenildi. Paraların döviz bürosu ile bağlantılı kuyumcular aracılığıyla altına çevrilerek kasalarda saklandığı tespit edildi.

Kuyumcular ve döviz bürosu üzerinden para aklama

Soruşturma kapsamında şüphelilerin para transferlerini sahte döviz alım-satım ya da hurda altın satışı gibi gösterdiği; kuyumcu hesaplarına aktarılan paraların bir bölümü, lüks araç alımlarında kullanıldığı öğrenildi. Araçlar önce farklı isimler üzerine tescil edildi, ödemeler ise ruhsat sahiplerinin hesaplarından yapıldı.

​​​​​​​Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Z.K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Z.K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığında müdür olarak görev yapan Tuncay Kaya "irtikap" suçundan tutuklanmış, bilgi işlem destek çalışanı Halil K, adli kontrol tedbiri ve ev hapsi kararıyla serbest bırakılmıştı.

Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış, diğer şüpheliler H.A, K.A. ve B.Ç. de ertesi gün gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Zuhal Böcek tutuklanırken, diğerleri ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.