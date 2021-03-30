Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün savunma sanayii alanındaki örgütlenmesinin deşifresi için MİT Başkanlığıyla koordineli olarak soruşturma yürütüyor.

Soruşturmalar kapsamında; 26 şüphelinin Ankara merkezli 5 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin, büfe/ankesörlü hatlardan sözde sorumlularla haberleştikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerden birinin sözde sorumluyla görüştüğü telefon hattı üzerinden ByLock kullandığı anlaşıldı.

Şüphelilerin, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış olup daha önce ilişiği kesilmiş, çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi olduğu belirlendi.