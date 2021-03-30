Haber Giriş: 30 Mart 2021 Salı 08:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
MKEK ve DHMİ'de görev değişikliği
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdür Yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcılığına Enes Çakmak atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın ataması yapıldı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.
Etiketler: Resmi Gazete
Sıradaki Haber
DHKP/C'nin sözde Türkiye ve memur sorumlusu yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz