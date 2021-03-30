Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğünde açık bulunan genel müdür yardımcılığına Durmuş Ali Keskinkılıç'ın ataması yapıldı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karakan görevden alınarak, yerine Enes Çakmak atandı.