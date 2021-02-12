Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock'u fiili olarak kullandıkları tespit edilen 7 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.