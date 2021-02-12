Haber Giriş: 12 Şubat 2021 Cuma 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da ByLock operasyonu: 7 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock'u fiili olarak kullandıkları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock'u fiili olarak kullandıkları tespit edilen 7 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: FETÖ
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