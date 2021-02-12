Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı traktör ve motosikletlerin yakalanmasına için ülke genelinde dün eş zamanlı uygulama yapıldı.

Saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, 7 bin 323 ekip ve 22 bin 881 personelin katılımıyla 4 bin 544 noktada yapılan uygulama neticesinde, çalıntı ve aranma kaydı bulunan 90 motosiklet, 74 araç, 10 traktör yakalandı.

3 bin 549 araç, motosiklet ve traktör trafikten men edilirken, 13 bin 650 araç, motosiklet ve traktöre idari para cezası uygulandı, 1165 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Aranan 639 şahıs yakalandı

Uygulamada aranma kaydı bulunan 639 şahıs yakalandı, 41 şahıs gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 102 paket kaçak sigara, 2 bin 662 kilogram kaçak tütün, 65 kilogram kaçak çay ele geçirildi.