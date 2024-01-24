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TRT Haber 24.01.2024 10:31

Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile bir araya gelerek, Ankara’nın ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projelerini görüştü.

Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile görüşmesi sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’na yakışan vazifelere imza atacağız.” dedi. 

Ankara ulaşımını rahatlatacak ilk adım

Bakan Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti;

Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemiz de başkentimize ait hâlihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız.

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Abdulkadir Uraloğlu Ankara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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