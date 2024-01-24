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TRT Haber 24.01.2024 09:20

AK Parti ve MHP'nin Ankara ilçe adayları bugün açıklanacak

AK Parti, Ankara'nın 25 ilçesindeki belediye başkan adayını bugün açıklayacak. Adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek törende duyurulacak. AK Parti, Başkent'teki 25 ilçesinin 20'sinde kendi aday göstereceği isimlerle yarışacak. 5 ilçede ittifak ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek.

AK Parti ve MHP'nin Ankara ilçe adayları bugün açıklanacak

ATO kongre merkezinde düzenlenecek tören saat 12.00'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin Ankara'nın 25 ilçesindeki belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak.

AK Parti, Başkent'teki 25 ilçesinin 20'sinde kendi aday göstereceği isimlerle yarışacak. 5 ilçede ittifak ortağı MHP'nin adaylarını destekleyecek. Mevcut belediye başkanlarından yaklaşık yüzde 20'sinin değişmesi bekleniyor.

Törende, Ankara için bestelenen seçim şarkıları da ilk kez çalınacak. Toplantı AK Parti Ankara İl Başkanlığı'nın 'Türkiye Yüzyılı'nda Ankara Bizim Hepimizin" çağrısıyla düzenlenecek. 

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