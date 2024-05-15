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Gündem
AA 15.05.2024 17:27

Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında yer alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ankara Emniyeti "yasa dışı dinleme yapıldığı" iddiası yalanlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 'yasa dışı dinleme yapıldığı' ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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